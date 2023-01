Tchad : la fondation "Lumière des enfants" scolarise et accompagne le jeune Anicet

La cérémonie a vu la présence du directeur de CEFODEV et de son fondateur, de la présidente de la fondation "Lumière des enfants" et du représentant du maire de 9ème arrondissement.



Soucieuse de l’avenir de l’enfant victime et de son épanouissement, la fondation "Lumière des enfants" qui a pour objectif de créer un cadre idéal pour les enfants et les femmes démunies, a décidé d’accompagner et de prendre en charge l’enfant Anicet en lançant un cri du cœur le 23 décembre 2022 à son siège, en partenariat avec la clinique Al-Zahra..



La présidente de la fondation "Lumière des enfants", Soraya Mahamat Djaranebi, a rappelé que Anicet, âgé de 13 ans, vivait une enfance merveilleuse avec ses frères et ses amis jusqu’au soir du 4 novembre 2022 où des hommes malintentionnés ont enlevé ses yeux en l’amenant dans une forêt près du pont à double voie. “Ce dernier se porte mieux aujourd’hui grâce aux interventions des uns et des autres”, dit-elle.