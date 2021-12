Tchad : la future Constitution sera adoptée par voie référendaire (PCMT)

Un dialogue "sans tabou et souverain" commencera mardi 15 février 2022, a annoncé ce vendredi le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, qui dévoile la date officielle des assises tant attendues.



Les conclusions seront pleinement exécutoires, à l’issue duquel, une nouvelle Constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées, précise-t-il.



Le référendum est le vote direct du corps électoral notamment sur des questions d'ordre constitutionnel.



​Des partis politiques ont eu à exprimer le souhait d'une adoption de la future Constitution par voie référendaire.



En prélude du dialogue, de larges consultations de différentes composantes de la société tchadienne ont été organisées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.



"Tous les tchadiens, de tous les bords, ont le devoir de se sentir concernés par le processus. Ce processus est celui de la construction d’un nouveau Tchad, réconcilié et fort de l’apport de tous ses fils", exhorte Mahamat Idriss Deby.