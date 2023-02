Tchad : la gouverneure de la Tandjilé exige de l’efficacité de l’administration

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a restitué ce 21 février à Laï, les travaux de la conférence des gouverneurs. C’était à l’intention de toutes les couches socioprofessionnelles de la Tandjilé.



Dans sa communication face à l’assistance, la première autorité de la province de la Tandjilé a souligné que lors de la conférence des gouverneurs, le chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, a mis l’accent sur l’application des résolutions et les recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, qui prennent en compte les aspirations du peuple tchadien.



La gouverneure de paraphraser les propos du Premier ministre : « vous êtes les gouverneurs de la refondation, représentants du chef de l’État, garants des institutions, gardiens de la lutte contre la corruption, le népotisme, le clientélisme, le communautarisme etc. »



Et Eldjima Abderrahmane de poursuivre que l’administration locale doit incarner la politique du chef de l’État qui se symbolise par la neutralité, la justice, la cohésion sociale, le maintien de la paix et le respect de l’ordre public, pour que le droit prenne sa place. Au terme de sa communication, des questions d’éclaircissement et des doléances ont été posées par l’assistance.



Après avoir écouté tout le monde, la gouverneure a invité l’assistance à relayer l’information à la base pour que règne le respect des lois et textes de la République. Et aussi, elle a promis transmettre leurs doléances à l’instance supérieure.