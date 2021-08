Tchad : la jeunesse du Mandoul formée sur l'engagement citoyen et communautaire

Le maire de la ville de Koumra, Guidembaye Madjiro Christian, a lancé l'atelier de formation des jeunes femmes et adultes sur les valeurs démocratiques, en présence du président de l'association Madjimbe Mimo Huberson, par ailleurs chef de projet : "agir en faveur de la démocratie et la paix pour prévenir les risques de la radicalisation de la jeunes à l'extrémisme violent au Tchad".



L'intervenant Adimadji Oteibe, juriste et défenseur des droits humains, a noté que la population majoritairement jeune fait face à d'énormes défis d'exclusion sociopolitique, culturel et religieux couplés à des pratiques discriminatoires et la faible perspective économique et d'emploi.



Ces défis préjudiciables à l'établissement d'une paix durable sont susceptibles d'anéantir les effets du règlement pacifique des conflits inter-générations et de compromettre la paix dans les différentes provinces dont le Mandoul.



Les objectif attendus de l'atelier sont de renforcer la capacité opérationnelle des différents cadres de concertation (jeunes, femmes et adultes ) sur les notion de paix, des droit de l'Homme et de la citoyenneté, et accroître la connaissance des participants ainsi que leurs compétences sûr les idées et pensées de paix et de démocratie pour prévenir les conflits liés à l'extrémisme violent.



Il s'agit également de former 35 jeunes, femmes et adultes sur l'engagement citoyen et communautaire pour la paix et la démocratique au Tchad, mettre en place des comités locaux de prévention et gestion des conflits, et renforcer la participation et la représentation des jeunes, femmes et hommes dans le mécanisme de consultation et de prise de décision pour la cohabitation pacifique entre les générations.



L'atelier a regroupé les jeunes du département du Mandoul Oriental (Koumra), du Mandoul Occidental (Bejondo) et du département de Barh Sara (Moïssala).