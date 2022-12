Tchad : la journée internationale de la langue arabe commémorée à Abéché

Le premier paneliste Dr. Amir Adam Noh Adamou a donné un aperçu historique de l'enseignement de la langue arabe et son évolution dans la province du Ouaddaï.



Pour lui, la langue arabe était dès le début très classique ; l'enseignement se faisait à l'école coranique et petit à petit, elle a trouvé sa place dans les écoles et universités.



Le second intervenant Dr. Ahmad Adam a parlé du niveau de la langue arabe sur le plan éducatif, universitaire et culturel, mais aussi des médias locaux qui ont valorisé cette langue à travers des émissions dans la ville d'Abéché.