Tchad : la liste de Ali Adji Mahamat Seid remporte l'élection à la CCIAMA

La liste du président de l'Alliance du consensus, Ali Adji Mahamat Seid, a remporté l'élection pour la présidence du bureau de la Chambre de commerce, de l'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA).



L'Alliance du consensus était opposé au camp de Amir Adoudou Artine, président sortant de la CCIAMA.



Le décompte des votes fait ressortir 65 voix en faveur de la liste de Ali Adji Mahamat Seid, 49 voix pour Amir Adoudou Artine et six bulletins nuls.



Après son installation, le bureau devra élire officiellement le successeur de Amir Adoudou Artine.