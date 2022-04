Tchad : la loi créant la Caisse d'assurance maladie des armées adoptée

Le Conseil national de transition a adopté ce 29 avril la loi portant création d'une Caisse d'assurance maladie des armées (CAMA). Ils se sont prononcés à 60 voix pour, 1 contre et 1 abstention. Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense, le général Daoud Yaya Brahim, a défendu le texte au Palais de la démocratie.



La CAMA a pour objet de fournir aux militaires et aux membres de leurs familles, les services de soins et les préventions de maladies.



La CAMA a entre autres pour missions : l'affiliation et l'Immatriculation des assurés militaires et leurs ayants droits, le recouvrement des cotisations, le conventionnement, les remboursements par le versement des prestations et toutes autres missions qui viendraient à lui être confiées etc.



Pour le Ministre Daoud Yaya Brahim, l'adoption de la loi portant création de la CAMA permettra de compléter le dispositif pour la mise en œuvre ordonnée et cohérente de la couverture sanitaire universelle.