Tchad : la mairie de N'Djamena en session budgétaire

Le conseil municipal de la ville de N'Djamena a ouvert jeudi les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2019, en présence du délégué général du Gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Djibert Younous, du maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, des conseillers municipaux et du personnel de la mairie.



La session, consacrée à l'examen du budget remanié de l'exercice 2019, doit permettre aux conseillers municipaux d'adopter la synthèse générale des travaux de la session ordinaire du 30 au 31 janvier 2019 et examiner le projet de budget remanié 2019.



Le projet de budget primitif 2018 qui a été soumis à l'examen du conseil, est en légère augmentation par rapport à celui de 2019. Le projet de budget remanié s'équilibre en recettes à 8.856.182.195 F CFA et en dépenses à 8.301.638.722 F CFA, soit une augmentation de 4,6%.



"Cette réalisation en recettes s'élève à 4.815.072.727 F CFA contre 4.100.409.000 F CFA, qui est encourageant. Nous avons jugé nécessaire d'apporter certaines modifications sur certaines lignes", a déclaré le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane.



Le délégué général du Gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Djibert Younous, a évoqué la nécessaire mise en place d'une meilleure stratégie de mobilisation des recettes par les organes exécutifs de la mairie.



"Nous avons une commission qui est là pour gérer tous les budgets au niveau des différentes communes, ainsi que la commune de N'Djamena, avant que le projet soit approuvé par vous. Il faut nous envoyer le projet à temps", a indiqué Djibert Younous.



Il a déploré l'absence de lignes budgétaires consacrées aux investissements dans les différents projets de budgets de la mairie de N'Djamena et des mairies d'arrondissements.