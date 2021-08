Tchad : la mairie lance l'opération de démoustication à N'Djamena

Les agents du service d'hygiène et assainissement de la Mairie de N'Djamena ont lancé ce vendredi matin l'opération de traitement des gîtes anti-larvaires dans les communes des 7ème et 8ème arrondissements de la capitale.



Cette phase consiste à éliminer les larves dans les caniveaux et les bassins de rétention.



Le maire a invité la veille les détenteurs de gargote, restaurants, grillades et autres se trouvant aux abords des rues à prendre des dispositions pour protéger les nourritures.



Cette mesure est aussi valable pour les manges qui ont été invités à courir les jarres et les aliments.



Chaque année, le paludisme fait des milliers de morts au Tchad.