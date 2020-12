TCHAD Tchad : la majorité parlementaire demande à l'Assemblée de mettre en garde contre les propos fragilisant la cohésion

30 Décembre 2020



La majorité parlementaire s'oppose à tout propos mettant à mal la cohésion nationale et l'unité.





"Il n'y a pas de prix. Nous allons tout faire pour protéger nos députés" , a déclaré Ali Koloutou Tchaïmi, s'exprimant au nom de toute la majorité parlementaire. Il a cependant émis des réserves sur ce qui "touche à la cohabitation" : "Un de nos collègues a réuni des milliers de tchadiens pendant la pandémie. Oui, il est chef de parti mais il est député. Moi je parle au nom de la majorité. Quand il y a un collègue qui est en danger, il n'y a même pas opposition, même pas la majorité. Mais quand le collègue, au nom de l'immunité, réunit des milliers de tchadiens, fait des propagandes, met à mal l'unité nationale, la cohésion sociale, nous demandons au nom de la majorité d'attirer l'attention, du député de la majorité ou de l'opposition, de se retenir, de reconnaitre le nom de la République, la Constitution et faire des réserves. Ça c'est une recommandation spéciale que nous demandons à l'Assemblée nationale".

Le ministre de la Justice Djimet Arabi a adressé lundi un courrier au président de l'Assemblée nationale pour la mise en mouvement de l'action publique contre le député Saleh Kebzabo. Le garde des sceaux reproche au député d'avoir "tenu des propos incendiaires constitutifs des délits d'atteintes à la paix et à la tranquillité publique, lors d'un déplacement dans le sud du pays, devant un auditoire composé essentiellement des jeunes".



