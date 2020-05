Tchad : "la menace terroriste continue de planer malgré la défaite infligée à Boko Haram"

Le chef de l'État Idriss Déby a déclaré dimanche, que "la pandémie ne doit pas non plus nous faire oublier que la menace terroriste continue de planer sur notre pays malgré la récente défaite infligée à la secte Boko Haram."



Il s'est exprimé dans un discours prononcé lors de la présentation des voeux de l'Aid El-Fitr par le Conseil supérieur des affaires islamiques au Palais présidentiel.



Selon le président, "nos forces de défense et de sécurité ainsi que l’ensemble de nos compatriotes doivent conserver le même niveau de vigilance."



Malgré la fin de l'opération Colère de Bohoma et le retrait des soldats tchadiens des territoires libérés au Nigeria et Niger, les forces armées maintiennent leur niveau de sécurité. "Aujourd'hui, l'opération consiste à surveiller notre territoire totalement libéré de Boko Haram, à travers un contrôle et une surveillance des parties libérées", a expliqué la semaine dernière le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, dans un entretien à Alwihda Info.



"L'essentiel est d'occuper notre propre territoire", a ajouté le chef d'état-major général des armées.



"Se focaliser sur les autres défis de la nation"



Le chef de l'État a également appelé à se focaliser sur "les autres défis de la nation et ne pas oublier qu’il y a des maladies plus meurtrières dont il faut continuer la prise en charge."



Il a rappelé que "les différentes confessions religieuses doivent occuper une place de choix dans la recherche des solutions à toutes les questions d’intérêt national."