Tchad : la mendicité s'amplifie et s'érige en source de revenus

Très tôt le matin, ils prennent le chemin de la ville et se positionnent dans des coins stratégiques : les grandes alimentations, les grands restaurants, les marchés, les boutiques et les lieux de grande foule. Et pourtant en 2015, les activités de mendicité ont été interdites sur l’ensemble du territoire national. Cette décision vise à renforcer la sécurité après les attentats de N'Djamena perpétrés par Boko Haram. Le manque de suivi a fait que cette activité refait surface dans la ville de N'Djamena. La plupart de ces femmes sont des veuves, des femmes répudiés ou abandonnées par leur mari, témoigne Aïcha, l’une des femmes mendiantes, mère de deux filles.



Cette pratique dévalorise l’humanité selon Jotham, sociologue de formation et enseignant à l’Institut polytechnique. « La pauvreté n’est pas la mendicité, il ne faut pas avoir honte de demander du pain à son prochain mais en faire une activité est un déshonneur », explique-t-il. Toutes les religions prônent l’aumône aux pauvres et le partage avec les plus démunis. C’est une occasion de faire du bien mais peu n’exaltent la mendicité.



L’islam n’encourage pas la mendicité. Selon Adam Abakar, maitre d'enseignement coranique, la position de l’islam est claire. La main haute est meilleure que la main basse.



Djimra Bonheur, cheftaine de troupe des jeunes filles dans l’enseignement biblique, affirme que cette pratique est une manière de se rebaisser devant les hommes car dès le commencement, Dieu a condamné Adam, le 1er homme en ces terme s: « C’est à la sueur de ton front que tu trouveras à manger ». Les plus misérables méritent un regard particulier car la Bible enseigne le partage avec son prochain qui est dans le besoin mais pas en vivant avec la pratique de la mendicité, ajoute-t-elle.



Evariste, étudiant en sociologie, donne aussi son point de vue en disant que cette pratique culpabilise le donateur car on ne peut pas encourager certaines personnes à s’enrichir au profit de leur handicap. Il estime que l’État est à l’origine de ce fait social à cause de la mauvaise gouvernance. Cette pratique interpelle les autorités en charge des affaires sociales qui doivent prendre leurs responsabilités. Le plus important est de mettre en pratique ce proverbe chinois : "qui demande du poisson doit apprendre à pécher".