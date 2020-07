Tchad : la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Achta Ahmat Breme, prend fonctions

La ministre sortante Chamsal Houda Abakar Kadadé a indiqué que durant les 11 mois de sa mission dans ce secteur, elle a pu réaliser plusieurs projets : "pour la première fois, nous avons procédé en octobre 2019, au lancement de la rentrée de l'enseignement technique et professionnel. Ce qui a permis à tous les établissements d'enseignements techniques et professionnels tant publics que privés à débuter les cours le même jour. Le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes est validé par la Banque mondiale. N'eut été cette pandémie, il devrait être lancé le mois dernier."



Elle a ajouté que "le projet d'appui au développement et à la finance inclusive a été lancé en grande pompe en février 2020 à Lac, dans la Tandjilé, puis des crédits ont été octroyés pour permettre aux femmes et aux jeunes porteurs de projets de développer leurs activités génératrices de revenus. Ces fonds ne sont pas encore remboursés. Dans le cadre du renforcement des capacités des agents du ministère, une formation en éducation financière et entrepreunariale a été organisée à l'endroit des cadres."



En outre, en partenariat avec l'Agence Marocaine de Coopération Internationale, le département ministériel a pu décrocher 30 bourses d'études aux jeunes Tchadiens pour le Maroc l'année dernière. Ce même cadre de partenariat a encore permis pour l'année 2020-2021 d'obtenir 30 bourses. Il restera une troisième vague pour l'année 2021-2022, a précisé Chamsal Houda Abakar Kadadé.



Malgré les projets, la ministre sortante a évoqué quelques difficultés notamment économiques et techniques. Elle a exhorté tous les agents du ministère à "travailler avec la ministre entrante la main dans la main afin de relever les défis."



La ministre entrante Achta Ahmat Breme a précisé que "le respect de la hiérarchie et le respect des lois et règlements administratifs sont essentiels pour une bonne conduite de l'administration. "



"Je tiens à conduire ce service dans le respect des lois", a-t-elle dit.