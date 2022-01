Tchad : la nouvelle préfète du département de Haraze-mangueigne installée

Un préfet s'en va, une préfète arrive. Hadjé Habiba Rafang Florence, remplace à ce poste le préfet sortant, Issa Brahim Kedallami. Autorités administratives civiles et militaires étaient présentes. La population est sortie massivement pour marquer particulièrement la venue de la nouvelle préfète et accueillir le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam pour son premier déplacement dans le département.



La mairesse de la ville de Haraze, Zara Moussa Brahim, a souhaité la bienvenue à toute la délégation venue d'Am-Timan.



Dans son intervention, le sous-préfet de Haraze rural, Moussa Hissein Yaya représentant le préfet sortant, a présenté son département. Une localité située au Sud-Est du pays, avec une superficie de 24.000 km carrés et une population de près de 80.000 âmes, pratiquant essentiellement l'agriculture et l'élevage. Il ajoute que la situation sécuritaire est véritablement stable dans la zone.



Installant la nouvelle préfète, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam l'a félicité pour l'honneur suprême porté par les plus hautes autorités sur elle en la nommant préfète de ce département. Il l'invité à se battre sans relâche pour mériter cette marque de confiance qui l'oblige à être digne par une loyauté sans faille, un engagement total et un dépassement de soi sans limite.



Prenant service, la préfète Hadjé Habiba Rafang Florence attire l'attention des services de sécurité pour le partage de l'information en temps normal et réel, tout en les exhortant à travailler dans l'esprit du professionnalisme. Elle appelle la population à une fraternité concrète, dépassant la famille, l'ethnie, la religion, la langue ou la culture.



Après la cérémonie, le gouverneur a accordé des audiences à plusieurs corporations.