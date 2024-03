Tchad : la phase 3 du projet SODEFIKA est lancée à Sarh

Le secrétaire général du département du Barh-Koh, Bienvenu Simadjingar a lancé officiellement ce 26 mars 2024 à Sarh, le projet « Soutien au Développement des Filières, Arachide, Karité et Sésame au Tchad », en abrégé SODEFIKA phase 3. C’est un projet de la Coopération suisse et mis en œuvre par Caritas Suisse.



Cet atelier d’information et de sensibilisation des acteurs de la phase 3 du projet SODEFIKA a pour objectif de présenter et d’informer les acteurs dudit projet, sur les stratégies et approches, et de discuter sur des synergies d’action avec d’autres programmes.



Pour le maire de la ville de Sarh, Mme Rachel Sioudnan, elle remercie l’ONG Caritas Suisse d’avoir choisi sa cité pour abriter le lancement des activités de la phase 3 du projet.



Le chef d’équipe SODEFIKA, Modibo Olie Draogo a notifié que cette 3 phase va permettre d’accompagner le secteur privé à atteindre efficacement les exploitations familiales, et à fonctionner de manière autonome dans le but d’augmenter et de sécuriser durablement les revenues de ces exploitations familiales, tout en luttant efficacement contre la pauvreté.



Le secrétaire général département du Bahr Koh, Bienvenu Simadjingar a salué les efforts de Caritas Suisse en matière de développement. Il a ajouté que cette phase 3 va s’appuyer sur les acquis des deux précédentes phases, notamment sur les coopératives cantonales des filières arachides et sésames, des plateformes des femmes transformatrices de Karité, des semi-industriels et des pools des collectives.



Il faut noter que c’est plus d’une trentaine de participants, venus des quatre départements de la province du Moyen-Chari, qui prennent part à cet atelier.