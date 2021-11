Tchad : la plateforme "Initiative d'aide à ton concitoyen" forme les jeunes en leadership

La plateforme a prévu de former 1000 jeunes sur le plan national dont 500 jeunes à N'Djamena et 500 autres dans les provinces, informe Bodour Daoud Bodour, coordonnateur de la plateforme "Initiative des ambassadeurs de bonne volonté".



La formation de ce 19 novembre vise à former 200 jeunes en leadership et entrepreneuriat. Elle durera 6 jours. Elle est la dernière vague pour atteindre le seuil fixé à N'Djamena.



Le but de la formation est d'outiller les jeunes qui ont des compétences, des talents et ne savent les mettre en œuvre souligne Bodour Daoud Bodour.



À l'issue de cette formation, les jeunes disposant des entreprises recevront des financements du Fonds de plateforme, annonce Bodour Daoud Bodour.



Le coordonnateur général de la plateforme "Initiative d'aide à ton concitoyen", Mahamat Haroun, a pour sa part souligné que la formation permettra aux jeunes d'entreprendre et de savoir comment prendre les décisions. À cela s'ajoute la vulgarisation de la cohabitation pacifique et de l'unité des jeunes pour qu'ils puissent bien mener leurs actions.