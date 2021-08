Tchad : la plateforme des 212 associations rencontre les politico-militaires ralliés

Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la plate-forme de 212 associations, Saleh Youssouf, a présenté les membres de l’association tout en saluant l’arrivée des ex-membres du mouvement UFR qui sont venus pour la consolidation de la paix et l’unité nationale.



Le coordinateur de la plate-forme, Mahamat Nour Hagar, a expliqué que la plate-forme des 212 associations œuvre pour la paix, la cohabitation pacifique, la sécurité et le développement du Tchad. "C’est dans le cadre de nos activités, surtout dans la recherche de la paix et l’unité nationale que nous sommes venus vous rendre visite", a affirmé Mahamat Nour Hagar.

Selon lui, c'est l'occasion de féliciter ces fils du Tchad pour leur courage et détermination en répondant à l’appel du président de la transition Mahamat Idriss Deby Itno, pour la construction et la consolidation de la paix au Tchad.



Le président de la plate-forme de 212 associations a pour sa part exprimé sa joie du fait de voir les frères tchadiens venir parler de la paix et discuter des bonnes choses qui vont contribuer au développement du Tchad. “C'est un bon exemple à suivre. J’appelle les autres frères de la rébellion et de la diaspora à emboîter le pas, a-t-il dit.