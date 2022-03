Tchad : la police appréhende 63 présumés malfrats

N’Djamena - La police nationale a présenté ce 3 mars, dans ses locaux, 63 présumés malfaiteurs impliqués dans différentes infractions.



Cette présentation a vue la présence du Directeur Général de la police, le général Moussa Haroun Tirgo et du 5e substitut du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N’Djamena, Abakar Abdramane Ramât.



Parmi ces présumés malfrats arrêtés et présentés figure des jeunes âgé de 18 ans et des adultes la trentaine révolue.



Selon le porte-parole de la police, Paul Manga, ils ont entre autres commis des vols et des agressions pendant leurs opérations.



Ils sont classés en quatre catégories : associations de malfaiteurs, vol à main armée, meurtres et trafics de boissons frelatées.



L’on dénombre plusieurs biens et produits saisis : cinq véhicules, quatre moto , 21 sacs de boissons frelatées, un écran plasma, une bouteille de gaz butane, quelques paquets de cigarettes et des paquets de tramadol.