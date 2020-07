Tchad : la police déployée à Champs de Fil pour éviter des représailles, deux jours après un incident

N'DJAMENA - Des éléments du Groupement mobile d'intervention de la police (GMIP) se sont déployés jeudi matin au marché automobile du quartier Champs de Fil, 48 heures après la mort d'un mécanicien suivi du lynchage d'un militaire.



Les forces du GMIP procèdent à des fouilles et souhaitent éviter des représailles suite à ces incidents qui ont suscité des tensions.



Mardi, un militaire a été violemment lynché à Champs de Fil par plusieurs dizaines de jeunes en colère, après avoir tiré avec une arme sur un mécanicien qui est décédé.



À l'origine du drame, il s'agit d'un conflit qui a dégénéré suite à des regards, selon la Police. Le militaire, armé, était assis à proximité de sa victime lorsqu'il lui a demandé : "Pourquoi tu me regarde ?". La victime a répondu : "C'est toi qui me regarde".