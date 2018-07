Tchad : la population appelée à donner son sang pour sauver des vies

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) - en collaboration avec la plateforme "Au nom du respect" (ANADUR) -, a annoncé, vendredi le 6 juillet 2018, à la Maison de Médias du Tchad, le lancement officiel d’une campagne de récolte volontaire de don de sang. Elle est prévue du 19 au 21 juillet et est placé sous le thème « don volontaire du sang comme acte civique et citoyen pour sauver des vies humaines ».



Cette campagne de récolte volontaire de don de sang vise à encourager les différentes couches socio-professionnelles de la population à donner volontairement une poche de sang dans le but de sauver des vies humaines de leurs compatriotes malades nécessitant une transfusion sanguine. Elle s’articule autour de quelques activités à savoir la mobilisation de la population pour donner une poche de sang devant la banque du sang du 19 au 20 juillet à Gardolé, la tenue d’un concert par des artistes au centre SOS de N'Djari et le déploiement des moyens du CNTS pour le prélèvement volontaire du sang.



Le premier porte-parole de la plateforme ANADUR, Ray’s Kim indique que cette campagne de don volontaire de sang vise à encourager la population à donner son sang pour apporter des solutions à la pénurie à la banque du sang. Cette campagne permettra de vivre dans un climat sain et à la fois apaisé. Il ajoute que quiconque donne une poche de sang sauve une vie.



Par ailleurs, Ray’s Kim appelle tous les jeunes à sortir massivement afin que cela soit une réussite avec la mobilisation d’importantes poches de sang au moment venu.