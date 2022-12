Tchad : la province du Lac commémore avec faste la journée de la liberté

La journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée avec faste à la place de l’indépendance de Bol, chef-lieu de la province du Lac.



À l’instar des autres villes du pays, la ville de Bol a célébré la journée marquant le 32ème anniversaire de la liberté et de la démocratie. L’événement a été présidé par le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles.



Autre temps fort de cette cérémonie commémorative, c’est la levée de couleur, le dépôt de gerbe au monument aux morts et le défilé des différents détachements militaires, les établissements scolaires, les écoles de formation professionnelle et la cavalerie du Lac.