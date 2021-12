Tchad : la province du Lac dans le recueillement et la prière ce 1er décembre

À la Place de l’indépendance de Bol, chef-lieu de la province du Lac, la journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée dans un contexte de deuil, de recueillement et de prière, en présence du gouverneur de la province, Adoum Moustapha Brahimi.



En effet, à l’instar des autres villes du pays, la ville de Bol a célébré la journée marquant le 31ème anniversaire de la liberté et de la démocratie, dans un contexte particulier, marqué par la disparition brusque du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Cet événement, présidé par le gouverneur de la province du lac Adoum Moustapha Brahimi, a été placé sous le signe du deuil, du recueillement et de prière, en hommage au Maréchal du Tchad.



L’autre temps fort de cette cérémonie aura été la levée des couleurs, le dépôt de gerbe au Monument des morts, et le défilé des différents détachements militaires, notamment l'Etat-major, la Gendarmerie nationale, la Garde nationale et nomade du Tchad, et la Police nationale, sous l’admiration de toute la population du Lac, avec à leur tête, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi.