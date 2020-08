Tchad : la relance économique, une priorité pour le CESC

Les travaux de la deuxième session ordinaire 2020 du Conseil économique, social et culturel (CESC) se sont ouverts mercredi au Palais du 15 janvier, à N'Djamena, en présence de membres du gouvernement et officiels.



Le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet.



Le président du CESC, Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a souligné l’importance et la portée du thème choisi consacré à l’économie tchadienne qui est bouleversée par la crise économique et sanitaire liée au coronavirus.



Cette situation a rendu la vie économique très difficile, mettant à mal les efforts consentis par les différents acteurs.



À travers le thème de la relance économique, les conseils de la République vont débattre et formuler des propositions de réforme pour aider le Tchad à parvenir à ses objectifs de développement.



Selon Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, le CESC entend jouer de sa partition dans l'intérêt du pays, afin de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).



Le thème de la session impliquera des échanges avec des économistes, banquiers, entrepreneurs, personnalités politiques, personnes ressources, représentants des partenaires techniques et financiers et organisations de la société civile ou du monde des affaires.



Un rapport sera produit, regroupant les avis à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale.