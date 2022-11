Tchad : la rentrée effective au Lac, malgré un manque de moyens humains et matériels

Le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Moussa Issa Moussa, accompagné des chefs de service de la délégation, a effectué ce 9 novembre, une visite inopinée dans quelques établissements de la ville de Bol.



L'école pilote B, où est logée l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Bol urbain, a constitué la première étape de cette grande tournée. Le délégué a constaté qu'à 8 heures 10 mn, l'inspection pédagogique de l'enseignement primaire de Bol urbain est fermée.



Après un entretien avec le directeur de l'école pilote B, le délégué s'est rendu dans quelques salles de classes où il a prodigué des sages conseils et orientations aux élèves, qui selon ses propres termes, constituent l'avenir du pays. Il a mis l'accent sur la culture de la paix, l'amour du prochain et la sensibilisation sur la culture à la citoyenneté.



Le délégué s'est rendu successivement à l'école pilote À, Ouadidoum A et B. Partout où la délégation est passée, la rentrée est effective. Le manque cruel de personnels enseignants, constitue une difficulté majeure pour le bon fonctionnement du système éducatif dans le Lac. Dans tous les établissements visités, la délégation s'est entretenue avec les directeurs, et a visité les salles de classes.



Lors des différentes rencontres, le délégué a mis l'accent sur la bonne marche des établissements scolaires. Compte tenu du contexte sécuritaire dans la province du Lac, le délégué Moussa Issa Moussa a invité les administrateurs à mettre l'accent sur le port de la tenue et la dynamisation de comité de veille et de vigilance.



La question de la salubrité n'a pas été perdue de vue. L'école coranique rénovée et le centre d'éducation de base non formelle Bol, ont constitué la dernière étape de cette tournée.