Tchad : la rentrée scolaire fixée au 1er octobre 2021

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique a adopté le calendrier scolaire 2021-2022.



La rentrée administrative est fixée au 15 septembre 2021, la rentrée pédagogique des classes aura lieu vendredi 1er octobre 2021 et la fin de l’exécution des programmes scolaires est prévue mercredi 15 juin 2022.



Quatre fêtes officielles et six fêtes religieuses marqueront des journées chômées.