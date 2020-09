Tchad : la résurgence des conflits agriculteurs-éleveurs préoccupe l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, s'est exprimé lundi a déclaré mardi avoir constaté, "avec une profonde préoccupation, la résurgence des conflits agriculteurs-éleveurs ainsi que les conflits communautaires qui ont malheureusement occasionné de nombreuses pertes en vies humaines."



L'Assemblée nationale invite le gouvernement et les autorités administratives locales à "prendre des mesures rigoureuses et énergiques pour imposer l'autorité de l'État à tous et rappeler que la cohabitation pacifique est une valeur vertueuse que nous devons tous partager."



Dr. Haroun Kabadi réitère son appel à une politique de prévention des conflits agriculteurs-éleveurs, le règlement juste et équitable de tous les cas de conflits intervenus, tout en cultivant l'esprit de solidarité, de tolérance et de cohabitation pacifique entre les différents partenaires utilisant le même espace économique.



"La cohabitation pacifique réside dans notre capacité à surmonter nos divergences, accepter l'autre dans sa différence, faire preuve de retenue et éviter d'instrumentaliser certaines situations qui peuvent conduire notre pays à la violence", indique-t-il.



L'Assemblée nationale invite le gouvernement à "rendre opérationnel les collectivités autonomes pour une meilleure administration visant à assurer le développement harmonieux de ces entités décentralisées."



Elle ajoute que "la mise en place effective de ces collectivités autonomes permettra à celles-ci de contribuer à la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale des populations en vue de parvenir à une cohabitation pacifique, gage d'une stabilité sociale."