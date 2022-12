Tchad : la secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports donne des orientations aux délégués provinciaux

La secrétaire d'État à la Jeunesse, aux Sports, aux Loisirs et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kosseï, a rencontré le 29 décembre les délégués provinciaux de la jeunesse pour une concertation.



Elle a recueilli leurs doléances, donné des orientations et s'est imprégnée de leurs conditions de travail.



À l'entame de son propos, le point-focal des délégués, Bouzanang Biskina, par ailleurs délégué provincial de la jeunesse du Moyo Kebbi Est, a salué la tenue de la rencontre et a plaidé pour la mise à disposition de moyens financiers et matériels.



Il a également sollicité la relance des structures, au profit de la jeunesse. La secrétaire d'État Fatimé Boukar Kosseï a remercié les délégués pour leur investissement dans la réussite de la fête nationale de la jeunesse.



Enfin, elle a demandé aux délégués d'être créatifs et de saisir toutes les opportunités, tout en sensibilisant la jeunesse sur l'entrepreneuriat afin de favoriser son autonomisation.