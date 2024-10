Tchad : la semaine culturelle Chine-Tchad entend renforcer les échanges culturels

Dans le cadre de la semaine culturelle Chine-Tchad, sous le thème : « Comment faire pour mieux comprendre la chine aux jeunes tchadiens », un séminaire des jeunes, a été organisé conjointement ce mardi 22 octobre 2024, par l'ambassade de Chine au Tchad, et l'Association Culturama.



Ce séminaire a vu la présence de nombreux acteurs culturels, des journalistes, des influenceurs, et ceux de la société civile.



Le 1er conseiller de l'ambassade de Chine au Tchad, M. Qin Hao, a indiqué que la culture c'est la racine et l'âme d'une nation. « C'est à travers nos cultures respectives que nous découvrons notre identité et notre héritage commun », dit-il, avant de saluer l'esprit de cette collaboration qui témoigne de l'importance des échanges culturels sino-tchadiens.



La place a été donnée aux discussions, pour comprendre et partager les idées autour de la culture chinoise. Pour les uns, le renforcement des aspects culturels passe également par une visibilité des amoureux de la Chine, à travers l'éducation, la communication, la poésie, la musique, la gastronomie, etc.



Tandis que pour les autres, il faut impliquer les plateformes numériques qui vont mieux comprendre aux jeunes Tchadiens la Chine, leur faciliter la visite en Chine, soutenir les associations de la communauté chinoise au Tchad, et la communauté tchadienne en Chine...



La présidente de l'Association Culturama, Mme Claudine Alingué Piaza, a pour sa part, souligné que pour une meilleure compréhension, il est essentiel d'adopter une stratégie multi phases, notamment par la sensibilisation, les bourses d'études, et le rôle primordial que vont jouer les associations pour transmettre la culture chinoise, ainsi que le développement de partenariats avec les médias locaux.



Il faut rappeler que le 13 février 2013, le Tchad et la Chine ont signé un accord culturel, qui prévoit de diversifier les échanges culturels entre les deux nations.