Tchad : la société civile à l'école du monitoring des droits de l’Homme en période électorale

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCND), organise un atelier de renforcement des capacités, au profit de la société civile. Cet atelier est organisé sur le monitoring des droits de l'Homme en période électorale.



La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi 23 avril 2024 à Bakara.



Dans son mot de lancement, le représentant adjoint du Haut-commissariat des Nations-Unis aux droits de l'Homme, Delly Mawazo, a souligné que la société civile et les ONG demeurent des partenaires privilégiés et des sources importantes dans le travail d'évaluation de la situation des droits de l’Homme, basée spécifiquement sur la collecte de l'information sur tout le territoire tchadien dans le processus électoral.



Il a précisé qu'il est important d'apporter un appui technique et financier, pour une surveillance efficace et crédible de la situation des droits de l'Homme dans ce processus. Selon lui, cet atelier de formation vise à contribuer à la protection des libertés et droits fondamentaux en lien avec l'organisation et à la tenue des élections.



Il a ensuite situé l'objectif de cet atelier qui selon lui, permettrait aux participants d'identifier les droits fondamentaux des droits de l'Homme les plus sensibles à surveiller en période électorale, et de fournir des connaissances nécessaires sur les techniques de monitoring des droits de l'Homme en période électorale aux acteurs pertinents, et les outiller sur diverses thématiques des droits de l'Homme, en lien avec les élections.



Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Belngar Larme Laguerre, a déclaré que cet atelier de formation sur le monitoring des droits de l'Homme en période électorale répond aux attentes de la CNDH qui plaide pour la tenue d'une élection libre, transparente, crédible et démocratique, et surtout placée sous le signe de la paix et de la concorde nationale.



Il a mis l'Etat devant ses responsabilités qui sont de garantir aux citoyens la liberté d'expression, d'opinion, de réunion, d’association et de prendre part à la conduite des affaires publiques, ou d'exercer sans contrainte son droit de vote. Enfin, il a exhorté les participants d'êtres actifs durant les trois jours de formation, afin d’atteindre l’objectif de cet atelier.