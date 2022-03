Tchad : la société civile de Sarh appréhende les enjeux du dialogue national

Le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a organisé ce 21 mars 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, une session d'échange avec les leaders des différents groupes socio-politiques sur les enjeux du dialogue national inclusif et l'importance d'une politique nationale des droits de l'Homme.



Plus d'une cinquantaine de participants auront à se familiariser autour des sous-thèmes : "enjeux et défis de la planification au dialogue national inclusif", "participation des jeunes et des femmes leaders communautaires aux processus électoraux : une question de justice et de développement", "Intérêt et importance d'une politique nationale des droits de l'Homme pour la province".



Présent à cette session d'échange, le délégué des droits de l'Homme de la province du Moyen-Chari, Abba Sidick, a précisé que cette session d'échange va renforcer les capacités des participants en ce qui concerne la question des droits de l'Homme. Il a salué l'initiative entreprise par le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme et a exhorté les participants de relayer l'information à leur base.