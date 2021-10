TCHAD

Tchad : la société civile réagit à la désignation des 93 membres du CNT

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Octobre 2021

VIDÉO. "Ils feront un travail remarquable. Le quota est proportionnel à la démographie nationale", estime Mahmoud Ali Seïd, président de la CASAC. "On ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit leur accorder le bénéfice du doute", laisse-t-il entendre. Tout comme lui, Mahamat Digadimbaye de la CASCIDHO et Abba Daoud Nandjede de l'ADHET expriment leur optimisme à la suite de la désignation des membres du Conseil national de transition (CNT) qui seront installés le 5 octobre 2021.