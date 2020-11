Tchad : la sous-préfecture sera rétablie en tant qu’entité administrative

La sous-préfecture sera rétablie en tant qu’entité administrative (auprès des communes), prévoit le projet de Loi constitutionnelle adopté jeudi par le gouvernement en conseil des ministres, conformément à une résolution du 2ème Forum national inclusif.



La question de la sous-préfecture a fait l'objet d'un intense débat lors des assises du 2ème Forum. Son rétablissement a été défendu par plusieurs participants dont des gouverneurs eu égard à son rôle essentiel pour une meilleure gestion des plus de 20.000 villages du Tchad.



De nombreux participants ont estimé que les sous-préfectures ne sont pas le problème et qu'elles doivent être maintenues. Ils ont affirmé que c'est plutôt les personnes nommées qui posent problème, par manque de compétence.



Privilégiant le maintien des sous-préfectures, le chef de la majorité présidentielle Mahamat Zene Bada a insisté sur une résolution en ce sens car "il faut qu'il y ait un répondant au service de l'État", "un représentant de l'autorité centrale", en plus des communes.



Toutefois, la plupart des participants se sont accordés sur le fait qu'il faut désormais nommer des administrateurs compétents et qualifiés. "Au Tchad, on est tous conscients qu'on nomme des personnes qui n'ont pas les compétences à la tête des entités administratives, ce qui fait qu'aujourd'hui l'autorité de l'État est sapée", a estimé un participant qui a proposé la nomination des administrateurs qualifiés formés à l'École nationale d'administration (ENA).