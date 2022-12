Tchad : la station provinciale ONAMA-Am-Timan organise un test pour renforcer son équipe

Dans le cadre de la politique de formation des jeunes, la direction générale de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), à travers la sous-station Onama Am-Timan, organise un test pour déceler des talents en herbe, dans le domaine de l'information et de la communication.



Ce test a permis au responsable de la station provinciale de l'Onama-Am-Timan de faire le tri de présélection des élèves de terminale, et quelques professeurs des lycées de la place. Le test est basé sur le critère psychotechnique pour permettre d'avoir une idée sur la diction du candidat, la voix radiophonique et le niveau par écrit.



Ils sont au total plus d'une dizaine de candidats, qui ont passé le test au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC), en présence du sous-directeur de la station provinciale de l'Onama-Am-Timan, Adoum Mangana Adoum.



Selon le responsable de la station provinciale, l'objectif de la formation est de répondre aux résolutions du Dialogue national inclusif et souverain (DENIS), qui met l'accent sur le professionnalisme dans tous les secteurs de la vie.



A l'issue de cette formation, les candidats retenus seront soumis au cours théoriques et pratiques, au sein de la station provinciale d'Am-Timan. Le sous-directeur a été bien précis, ce projet de formation ne donne aucun droit à un recrutement ou contrat à l'ONAMA.