Tchad : la territorialisation des services des finances lancée au Kanem

Cette troisième phase de lancement de la décentralisation des services du ministère des Finances et du Budget concerne les provinces du Kanem, Batha, Guéra et Ouaddaï.



La territorialisation des services du budget, de la solde et du contrôle permettra la mise en œuvre efficace et efficiente des politiques publiques en général et de l'exécution permanente des dépenses en particulier.



Selon le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, ce système devrait être un ouf de soulagement pour les fonctionnaires de l'État exerçant dans la province.



Prenant la parole, le directeur général adjoint du budget, Saleh Abakar Zene, a expliqué l'importance du système. D'après lui, avec cette opération, il sera désormais possible pour les services de l'État du Kanem d'engager, de liquider, d'ordonnancer et de payer une dépense publique.



Le secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Saleh Bourma, a déclaré qu'avec l'informatique, le système de la solde et les opérations vont se faire de manière rapide tandis que le budget va s’exécuter dans le système. Pour Saleh Bourma, les fonctionnaires de la province auront des codes d’accès qui leur permettront d'avoir directement accès à leurs budgets.