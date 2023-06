Tchad : la tournée imminente du président au sud suscite une controverse

Tout d'abord, les associations soulignent que la province est en deuil à la suite des récents massacres, et aucune expression de compassion n'a été prononcée par les autorités. Pendant cette période de deuil, le président était en vacances dans une autre région du pays. Ainsi, l'annonce de sa pré-campagne électorale durant cette période d'amertume est perçue comme une opération de charme pour les prochaines élections plutôt que comme un véritable geste de solidarité envers la province. Les associations estiment que si le président avait réellement l'intention de compatir, il aurait symboliquement dû se rendre à BAÏSOKOUM ou GORE, les zones les plus touchées. Cette tournée est donc interprétée comme une manœuvre électoraliste.



De plus, les associations soulignent que le Logone Oriental est considéré comme le quartier latin du Tchad, où les étudiants passent leurs examens. Le choix de la période de la visite présidentielle perturbe ainsi la concentration des élèves. Étant donné les mouvements et les manifestations généralement associés à la visite d'un chef d'État, il est difficile d'imaginer que les élèves puissent se concentrer pleinement sur leurs examens pendant cette période.



Face à ces constatations, les associations appellent tous les citoyens dignes et fiers de leur honneur à ne pas sortir pour accueillir le président lors de sa visite dans la province.



Conscientes que certaines élites, motivées par leurs intérêts personnels, peuvent contraindre les paysans à participer à l'accueil présidentiel, les associations demandent à ceux qui se verraient forcés de sortir de manifester leur deuil en portant des vêtements noirs ou des rubans noirs en signe de solidarité avec les victimes des récents massacres.



En outre, les associations appellent les prétendus leaders de la province, qu'ils estiment ne représenter personne, à éviter de menacer la population et à cesser d'inciter les habitants à les suivre pour servir leurs propres intérêts politiques.



Le président de l'UILORD, Ngarnaïssem Télésphore, a déclaré au nom de la coalition des associations que ces préoccupations étaient légitimes et exprimaient le mécontentement de nombreux citoyens face à la tournée présidentielle dans le Logone Oriental.



Il reste à voir comment les autorités répondront à ces inquiétudes et si des mesures seront prises pour apaiser les tensions et les préoccupations exprimées par les associations de la coalition.