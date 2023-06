Tchad : la vaccination contre le tétanos chez les enfants et son importance

Le tétanos est une maladie bactérienne grave, non contagieuse et non immunisante qui peut être mortelle. Heureusement, elle peut être évitée grâce à la vaccination, qui est très efficace et ne présente pas de contre-indications particulières, explique Dr Noubaïsseï Allagabaye.



Il n'existe pas de vaccination néonatale à proprement parler. La première vaccination contre le tétanos chez l'enfant commence à partir de l'âge de 45 jours, et avec un mois d'intervalle, il reçoit les trois premières doses.



Ensuite, un premier rappel est administré à partir d'un an, puis un autre à 5 ans. Normalement, un rappel de vaccination contre le tétanos doit être effectué tous les 10 ans. C'est le protocole de vaccination en vigueur, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le tétanos reste un problème de santé publique. Cette maladie est fréquente dans de nombreux pays, notamment les pays en voie de développement. La vaccination est le seul moyen de prévenir l'apparition du tétanos. Une personne correctement vaccinée présente un risque moindre de contracter la maladie au cours de sa vie, surtout si elle respecte régulièrement les rappels.



La vaccination permet à l'organisme de se souvenir de la maladie, car elle consiste à injecter des agents pathogènes atténués, ce qui active une réponse de l'organisme. Cela met en alerte l'organisme contre ces agents pathogènes, de sorte que la prochaine fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, celui-ci puisse réagir vigoureusement en les éliminant.



Cependant, avec le temps, ce niveau d'alerte diminue, il est donc nécessaire d'effectuer des rappels pour le réactiver et augmenter à nouveau le seuil d'alerte dans l'organisme. Un patient qui suit correctement les vaccinations et les rappels contre le tétanos, présente un risque réduit de contracter la maladie.