Tchad : "la vice-Présidence est porteuse des germes de division", Felix Nialbe

"Vous avez face à vous quatre anciens premiers ministres. Quel mal ceux là ont commis ? Ils ont fait quoi contre la démocratie ? Moi je pense que nous ne devons pas incriminer la Primature. Nous avons des expériences dans ce pays : la Présidence intégrale avec Tombalbaye et Malloum, la vice-Présidence avec Goukouni Weddeye et Kamoungé, la Primature avec Idriss Déby. Le plus mauvais est où ? Et le plus bon est où ? Le plus bon c'est d'avoir un Premier ministre qui rend compte au peuple"

"​Aujourd'hui, l'Assemblée nationale depuis deux ans ne joue plus son rôle. Tout le bruit que nous faisons à Gassi, c'est pour rien. Nous sommes en train de tromper le peuple. (...) Vous ne pouvez pas interpeller le Président de la République parce qu'il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Vous allez créer une vice-Présidence, il ne sera toujours pas responsable devant l'Assemblée.



Parlons de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la dissolution également du Sénat si c'est la vice-Présidence qui doit être retenue. Tous, l'histoire va nous condamner. De grâce, aimons ce pays, ne le plongeons pas dans une guerre inutile, la vice-Présidence est porteuse des germes de division. Vous avez écouté ici qu'il faut donner aux rebelles. (...) Il faut donner aux femmes, sinon elles vont être mécontentes (...) Donner aux arabophones, donner aux francophones. Nous avons déjà créé la division autour de ce poste ici.

Le chef de l'opposition Felix Romadoumngar Nialbe a exprimé vendredi son opposition à l'instauration d'un poste de vice-Président de la République. Il plaide pour le retour du poste de Premier ministre.D'après lui, "l'élément d'évaluation de la démocratie c'est la Primature. C'est le Premier ministre" :Selon M. Romadoumngar Nialbe,Il affirme que le peuple est aujourd'hui trompé car l'Assemblée nationale ne joue plus son rôle :Concernant l'âge de candidature, le chef de l'opposition Felix Romadoumngar Nialbe estime que le Tchad est un pays jeune, et dénonce un "égoïsme". Il suggère de "bien réfléchir" car "être candidat c'est aller à une école" et il faut "permettre aux jeunes d'apprendre la politique".