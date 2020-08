Tchad : la ville de Moundou dans l'obscurité depuis plusieurs semaines

Depuis plusieurs semaines, la ville de Moundou est dans l’obscurité. La Société nationale d’électricité n’arrive plus à alimenter la ville. L’on ignore la cause de ce manque d’électricité dans la ville car, les responsables de la société ne donnent aucune explication aux abonnés qui s’indignent de ce manque de respect des responsables de la SNE de Moundou qui ne prennent pas la peine d’informer leurs abonnés sur ce qui se passe.



Pas de communiqué radiodiffusé, ni de déclaration. C’est le silence total, comme si de rien n’était.



Plusieurs opérateurs économiques disent ne rien pouvoir faire sans électricité. Certains abonnés affirment qu’ils reçoivent de l’électricité de minuit à 3 heures du matin, ce qui les intrigue. « Que faire de l’électricité à une heure pareille alors que nous en avons besoin dans la journée ».



D’autres abonnés accusent le silence complice des autorités provinciales qui jusque là n’ont également pas réagit.



Nous tenterons de nous rapprocher des responsables de la SNE de Moundou pour avoir plus d’informations, même si ces derniers ont souvent refusé de répondre aux questions des journalistes, surtout en ce qui concerne les délestages.