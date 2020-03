Tchad : "laissez les histoires de cousins, frères. Si c'est un voleur, c'est un voleur"

Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a fait mardi une déclaration dans la salle de réunion de la mairie de Moundou, en présence des conseillers de la commune, du personnel de la mairie et des chefs de quartiers.



Il a fait une mise au point sur la suspension du maire de la ville de Moundou, Nérolel Ndoukolé, et a expliqué qu'il n'est pas à l'origine de sa suspension.



Il a appelé la mairie à s'unir et à impulser de la dynamique au sein de son personnel. "Laissez les histoires de cousins, frères (...) Si c'est un voleur, c'est un voleur", a-t-il dit, sous une salve d'acclamations et d'applaudissements.



"Il prend l'argent, il met dans sa poche. (...) Ça justement, c'est à la direction de la mairie de faire le nécessaire, de faire un nettoyage, de voir qui est qui", a-t-il dit.



Le gouverneur a également délivré un message de remerciement du chef de l'Etat pour l'accueil qui lui a été réservé fin février par la population lors de sa visite à Moundou.



Le CTPD demande la réhabilitation du maire



Dimanche, le parti Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) a demandé au gouverneur de la province du Logone occidental de réhabiliter le maire de la commune de Moundou, Nérolel Ndoukolé. Il a estimé que la suspension du maire "constitue une entorse au maintien de la paix et à la confiance retrouvée entre le chef de l'Etat et la population du Logone occidental."



