Tchad : lancement de la Journée internationale des personnes handicapées

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 3 Décembre 2024





« Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », c'est le thème choisi pour la célébration de la Journée Internationale des personnes handicapées, édition 2024. Initiée par le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, cette Journée a été célébrée ce 03 décembre 2024 à Ndjamena.



La cérémonie de commémoration a été marquée par la présence de la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Fatimé Boukar Kossei, accompagnée de quelques membres de son département. La grande salle était pleine à craquer, plusieurs personnes étaient présentes notamment des personnes vivant avec un handicap physique, des déficients visuels, ainsi que des sourds-muets.



Dans son allocution, Hassan Manké Homa, directeur de la protection des personnes handicapées, par ailleurs président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat dont la sagesse a permis de mettre aux côtés des personnes handicapées, des personnes attentives aux questions de handicap, en l'occurrence Mme la ministre qui n'a ménagé aucun effort pour rendre effectif cette commémoration.



Il faut également saluer l'effort des partenaires, pour avoir accepté d'accompagner techniquement le comité d'organisation pour la réussite de cet évènement.



Selon le secrétaire général de l'UNAPHT, Djimnayel Robkedi, la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées est une occasion importante de célébrer les contributions des personnes handicapées, c'est aussi l'occasion de se pencher sur les défis auxquels les personnes handicapées sont confrontées.



C'est à ce juste titre que les Nations Unies ont décidé de célébrer cette Journée, en choisissant cette thème. Ainsi, à travers ce thème choisi, les Nations Unies reconnaissent le rôle important que jouent les personnes handicapées dans la création d’un monde plus inclusif et durable pour tous.



Djimnayel Robkedi a pointé du doigt les actions à prendre, allant dans le sens de promouvoir le leadership des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, de garantir l'inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la société, d'accroître la participation des personnes handicapées dans tous les processus de prise de décision, de sensibiliser aux droits des personnes handicapées et célébrer leurs réalisations.



II indique également qu'au Tchad, on note des avancées dans la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, mais beaucoup reste à faire tout en mentionnant qu'il faut que des actions concrètes qui accompagnent la volonté de plus hautes autorités du pays afin que l'impact des actes et des actions soient bénéfiques pour les personnes handicapées.



Prenant la parole, la directrice pays, de l'humanité et inclusion, Mme Ratsiferana Fanjanirina, estime que le Tchad a beaucoup avancé par rapport aux droits de personnes handicapées. Elle indique également que « Handicap international humanité inclusion » appuie dans tous ses projets, les personnes en situation de handicap, tout en soulevant aussi la question de la résilience des personnes handicapées au Tchad.



Lançant officiellement les activités marquant la Journée internationale des personnes handicapées, la ministre de l'Action sociale, Mme Fatimé Boukar Kossei souligne que le leadership des personnes vivant avec un handicap n'est pas seulement une revendication légitime, c'est une nécessité pour bâtir une société où chacun peut contribuer pleinement et librement.



Elle explique également que leur présence dans les instances de décision est la garantie que les besoins spécifiques seront pris en compte, et que les obstacles visibles ou invisibles seront levés. Profitant de l'occasion, la ministre de l'Action sociale a rappelé que le Tchad avait ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, et des lois et politiques visant à garantir leurs droits ont été adopté par le gouvernement, sous la clairvoyance du chef de l'Etat, Mahamat Idriss Deby Itno.



Elle a aussi mentionné l'implication effective des personnes vivant avec un handicap, lors des assises du Dialogue National Inclusif et Souverain, ainsi que leur désignation à la commission des suivis du DNIS et au Conseil National de Transition, l'adoption de la loi n°13 portant création de l'Agence chargée de la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap et la finalisation de la collecte des informations sur les critères de la délivrance de la carte nationale d'invalidité, qui illustrent le traitement préférentiel et l'engagement du chef de l'Etat de booster leur leadership.





