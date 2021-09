Tchad : lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Kanem

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, en présence du délégué de la santé du Kanem, Djibert Ahmat Haliki, des autorités civiles, militaires, traditionnelles et religieuses.



Dans son mot du lancement, le secrétaire général de la province du Kanem invite toute la population de la circonscription administrative à se faire vacciner, pour leur protection contre le Covid-19. Il assure que le vaccin ne pose aucun problème. Le coronavirus est un ennemi invisible qui a touché l'économie du pays dit-il.



Pour sa part, le délégué de la santé du Kane, Djibert Ahmat Haliki a exprimé toute sa gratitude sur l'importance de la vaccination. Il a souligné que cette vaccination concerne les personnes âgées, les personnels de santé et appelle la population à se faire vacciner. Enfin, le délégué rappelle que cette vaccination est disponible à l'hôpital provincial de Mao, et dans les districts sanitaires de la province.