Tchad : lancement de la deuxième série de formation en médiation agro-pastorale à Maro

Le Centre pour le Dialogue Humanitaire HD a lancé ce 18 janvier 2024 à Maro, chef-lieu du département de la Grande Sido, sa deuxième série de formation en médiation agro-pastorale au Tchad.



Cet atelier de formation est organisé à l'intention de 30 membres du réseau de médiateurs agro-pastoraux de Maro et Sido, composés d’éleveurs et agriculteurs. L'objectif de cet atelier de formation est de doter ce réseau des outils nécessaires au suivi, prévention et gestion des conflits, à travers des procès-verbaux de conciliation et non conciliation, ainsi que des textes réglementaires.



Le conseiller senior du Centre pour le Dialogue Humanitaire HD, Augustin Koulas, par ailleurs formateur, a notifié que c'est depuis 2019 que le Centre accompagne plusieurs pays de la sous-région en médiation agro-pastorale, dans la prévention et la gestion des conflits liés à la transhumance et au partage des ressources naturelles.



Il a ajouté que la mission première de HD est la médiation pour la paix. Par ailleurs, les attentes de son organisation pour les prochaines années sont que les conflits dans le Moyen-Chari et dans les zones d'intervention du projet « Médiation Agro-pastoral », soient apaisés.



Lançant cet atelier de formation, le maire de la ville de Maro, Kemnel Taguina Samuel a salué cette initiative du Centre pour le Dialogue Humanitaire qui vient en appui technique, en formant le réseau de médiation agro-pastorale de Maro et de Sido.



Enfin, il souhaite qu'avec cette formation, les membres dudit réseau pourront être capables de régler certains conflits et être des artisans de paix et de développement. Il faut noter que cet atelier de formation prendra fin samedi prochain, et le même travail se fera dans les cantons Danamadji, Moyo, Mousro et Djéke-Djéké.