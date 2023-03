Tchad : lancement des travaux d'aménagement des sites agricoles dans cinq hotspots

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Hanno, a lancé des travaux d'aménagement des sites agricoles dans cinq hotspots. La cérémonie officielle a eu lieu à Ati le 11 mars et a été accueillie par des représentants locaux et des membres de la communauté agricole.



Les cinq hotspots, Djeda'a (Batha), Arada (Wadi Fira), Kalaïd (Ennedi Ouest), Kouba Oulanga (Bourkou) et Salal Barh El Gazal, ont été choisis pour leur potentiel agricole.