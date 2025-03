Tchad : lancement du « CLUB BASE EN IFTAR 2025 » à N'Djamena

Ce jeudi 13 mars 2025, Mme Augustine Peltier, promotrice du « CLUB BASE EN IFTAR 2025 », a organisé un point de presse dans les locaux de cette structure, situés au quartier Farcha à N'Djamena.



Cet événement a permis de présenter officiellement le club et ses objectifs, ainsi que les activités programmées, du 15 au 29 mars 2025, dans le but de mobiliser le grand public et les acteurs concernés.



Lors de sa communication, Mme Peltier a souligné que le « CLUB BASE EN IFTAR 2025 » est un événement majeur dédié à la célébration du mois béni de ramadan. Elle a rappelé que le ramadan ne se limite pas à un simple mois de jeûne, mais qu'il incarne des valeurs essentielles telles que le partage, la solidarité et la spiritualité.



C'est une période où la générosité se manifeste, et où la communauté se rassemble autour d'un même idéal, notamment celui du don et de l'entraide, a-t-elle déclaré. La promotrice a précisé que l'objectif principal de cet événement est de créer un espace unique, où chacun pourra vivre pleinement l'expérience du ramadan, à travers la découverte gastronomique, les rencontres, le commerce et la culture.



Le programme, qui s'étendra du 15 au 29 mars 2025, inclura un marché du ramadan, offrant une diversité de choix aux visiteurs, tout en facilitant l'accès aux denrées de première nécessité et à d'autres produits, ainsi qu'un concours culinaire. Mme Augustine Peltier a invité tous les cuisiniers et passionnés de l'art culinaire à se rapprocher du comité d'organisation pour s'inscrire et participer.



Dans l'esprit du ramadan, la promotrice a lancé un appel aux personnes physiques et morales, souhaitant contribuer en denrées alimentaires, afin de préparer et d'offrir des repas aux personnes pour la rupture du jeûne. Ce geste de solidarité vise à renforcer les liens communautaires et à célébrer ensemble les valeurs du ramadan, a conclu la promotrice du « CLUB BASE EN IFTAR 2025 ».