Tchad : lancement du système de paiement des droits et taxes douanières via Airtel Money

Le paiement est disponible dans plusieurs bureaux des douanes et droits indirects : Zouar, Kalait, Faya, Tine, Adre, Goz-Beida, Tissi, Haraz-Mangagne, Moussoro, Mbaibokoum, Mbainamar, Koutere, Lere.



Le ministre des Finances et du Budget s'est dit très heureux du lancement de ce système. "C'est une initiative à saluer (...) Ça s'inscrit dans la dynamique d'informatisation, de digitalisation et de passage au numérique".



"Nous allons juger les uns et les autres par rapport aux recettes mais nous allons encore davantage juger les uns et les autres par rapport à la capacité de mener des réformes. Les réformes c'est le Tchad de demain, les recettes c'est le Tchad d'aujourd'hui. Nous devons allier le long terme, le moyen terme tel et le court terme", souligne le ministre.