TCHAD

Tchad : lancement officiel des opérations de vote à Amdjarass

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 17 Décembre 2023

Le chef Lieu de la province de l'Ennedi Est, Amdjarass, a accueilli ce 17 décembre 2023, le lancement officiel des opérations de vote pour le référendum constitutionnel. En effet, il était 9h, lorsque la délégation conduite par le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, accompagné du Gouverneur de la Province de l'Ennedi Est, du Maire de la ville d'Amdjarass, et ainsi que de quelques membres du Conseil National de Transition, du Bureau Politique National du MPS, et d'autres cadres de la localité, a procédé au lancement officiel du vote, dans un des bureaux de vote situé près du marché central d'Amdjarass.