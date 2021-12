Tchad : le 1er Forum « TOUS A SARH » est lancé

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabach a officiellement lancé ce matin, au Centre des jeunes Don Bosco de Sarh, les activités du 1er Forum dénommé « TOUS A SARH », TAS édition 2021. Le lancement de cet événement a connu la présence des Sarhois et Sarhoises de divers horizons, venus apporter leur soutien et relancer les activités socioéconomiques de la ville verte.



Le 2ème adjoint au maire de la ville de Sarh, Ndoumadji Tamatal, a salué cette initiative entreprise par les jeunes ressortissants de la ville. Selon lui, ce Forum va permettre aux uns et aux autres de plancher sur les maux qui empêchent cette ville de décoller sur tous les plans.



Le président du comité d’organisation, Ngartolabaye Neldjingar, a précisé que ce petit rêve, dénommé « TOUS A SARH », est devenu une réalité qu’il faut concrétiser par des actions innovantes, tout en redonnant à cette ville qui à vu naitre et grandir des cadres du Tchad, ses lettres de noblesse d’antan.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari a indiqué que cette initiative salvatrice en faveur de la ville de Sarh, mérite une attention particulière, de la part de ses fils et filles. Il a demandé aux uns et aux autres, non seulement de taire leurs querelles intestines, mais de parler un même langage qui est celui du développement socioéconomique de la ville de Sarh, et partant, de la province du Moyen-Chari toute entière.



rois jours durant, les participants venus de l’intérieur et ceux de l’extérieur du pays vont débattre sur des thèmes riches et variés, pouvant permettre à la ville de Sarh de souffler un air de développement et d’unité.