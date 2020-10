Tchad : le 2ème Forum inclusif est "une autre mascarade qui se prépare" (G24)

Les partis politiques membres du G24 ont déclaré lundi qu'ils restent ouvert à un véritable dialogue entre tous les Tchadiens pour diagnostiquer tous les maux qui minent le vivre-ensemble et sapent la démocratie, en vue d'y proposer des solutions appropriées.



Le G24 dit avoir appris via les réseaux sociaux qu'un comité d'organisation a été mis sur pied pour préparer le deuxième forum national inclusif.



Selon le G24, le deuxième forum annoncé virtuellement et de manière unilatérale, sans la moindre consultation des acteurs politiques au préalable, avec la composition d'un comité d'organisation aux couleurs du MPS, est une autre mascarade qui se prépare et dont le but principal sera de permettre au président Déby de tenter de se refaire une virginité politique, avant les élections générales de 2021.



Le G24 précise qu'il ne saurait "cautionner un tel simulacre par sa participation". Il dit "désavouer ce forum du MPS".



"A-t-on besoin de vider les caisses de l'État pour une telle mascarade dont les résolutions et objectifs sont connus d'avance, après avoir saigné dans la même année le Trésor public, pour élever le Président de la République au titre de Maréchal en août dernier ?", s'interroge le G24.



Le 24 décembre 2019, 22 partis d'opposition ont adressé au chef de l'État une déclaration commune pour "dénoncer la fuite en avant du régime et appeler à un vrai dialogue, afin de restaurer la démocratie en péril. Force est de constater que le régime est resté fidèle à sa politique en poursuivant sa fuite en avant", indiquent Ganghnon M'BaÎmbal Nadbang et Poddi Djime Bichara, chargés de la coordination du G24.



Le 2ème forum national inclusif est prévu du 29 octobre au 3 novembre 2020.