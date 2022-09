Tchad : le Barreau se dit choqué et consterné par les violations répétitives des droits humains

Le Barreau s'indigne des massacres et tueries à répétition, sans que des actions concrètes et fortes ne soient engagées pour y mettre un terme. Il s'interroge s'il existe des individu plus forts que l'État.



"Choqué" et "consterné", le Barreau informe qu'il documente les multiples cas de violations des droits de l'Homme et rappelle la compétence universelle qui découle de ces situations.



Le Barreau interpelle les autorités sur le défi constant à l'État de droit et l'affaiblissement de l'autorité de l'État qui cristallisent chaque jour ces violations graves et flagrantes des droits de l'Homme.