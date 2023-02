Tchad : le CAJPDET vulgarise les résolutions du DNIS à N'Djamena

Le président du CAJDET, Mahamat Almahdi, a dirigé cette tournée de sensibilisation, et a déclaré que l'objectif était de sensibiliser la population sur les résolutions du Dialogue National Inclusif et de les impliquer de toutes les parties. Le président de l'AJDET souhaite également impliquer tous les Tchadiens dans la 2ème phase de la transition, en mettant l'accent sur l'implication des jeunes et des femmes.



En sensibilisant la population sur les résolutions du DNIS, l'AJDET souhaite éduquer les citoyens sur l'importance de leur participation dans la construction d'un Tchad plus stable et prospère. En impliquant les jeunes et les femmes, l'AJDET vise à promouvoir l'égalité et la participation de toutes les parties, pour une transition plus inclusive et réussie.